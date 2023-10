Η αστυνομία συνέλαβε κατά την διάρκεια της νύκτας περίπου 145 άτομα σε όλη τη Τουρκία ως ύποπτα για σχέσεις με το παράνομο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), όπως ανέφεραν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δύο ημέρες μετά τη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε αυτή η μαχητική κουρδική οργάνωση.

Την Κυριακή, δύο δράστες ανατίναξαν βόμβα κοντά σε κυβερνητικά κτήρια στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι ίδιοι και να τραυματισθούν δύο αστυνομικοί. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το PKK.

