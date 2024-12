Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Τι όνειρα μπορεί να δει ένα οκτάχρονο αγόρι; Ίσως ένα νέο βιντεοπαιχνίδι, ένα αγαπημένο παιχνίδι ή ένας αγαπημένος προορισμός. Το πολύ πολύ, ένα αυτόγραφο ή μια selfie με ένα αγαπημένο αστέρι του αθλητισμού. Αλλά το όνειρο του νεαρού Γκουκές Ντομαραγιού ήταν εξαιρετικό: να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εμπνευσμένο από τα θρυλικά κατορθώματα του πρώην πρωταθλητή και αναμφισβήτητα του μεγαλύτερου Ινδού σκακιστή όλων των εποχών, του Βισβανάθαν «Βίσι» Ανάντ, η φαντασία του Γκουκές φούντωσε. Οραματίστηκε τον εαυτό του να κάθεται στο ίδιο αγιασμένο τραπέζι, πολεμώντας τους καλύτερους.

«Ο αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2013 μεταξύ του τότε παγκόσμιου πρωταθλητή Ανάντ Σερ και του αμφισβητία Μάγκνους Κάρλσεν συνέβη στη γενέτειρά μου Τσενάι», είπε ο Γκουκές μιλώντας στο RT. «Ο μπαμπάς μου με πήγε στον αγώνα και έμεινα άναυδος βλέποντας την ατμόσφαιρα και τον σεβασμό και την υποστήριξη του κόσμου για τον Άναντ Σερ. Αισθάνθηκα άσχημα που έχασε και ένιωσα ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να φέρω τον τίτλο πίσω στην πατρίδα. Αυτή η επιθυμία συνέχιζε να αυξάνεται με τον καιρό».

Από εκείνο το γυάλινο δωμάτιο, όπου αγωνιζόταν ο «Anand Sir», το όνειρο του Γκουκές έγινε πραγματικότητα στις 12 Δεκεμβρίου 2024 στη Σιγκαπούρη, όταν έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ο Γκουκές γίνεται πρωταθλητής:

The emotional moment that 18-year-old Gukesh Dommaraju became the 18th world chess champion 🥲🏆 pic.twitter.com/jRIZrYeyCF

— Chess.com (@chesscom) December 12, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ