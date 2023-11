Δύο Παλαιστίνιοι δολοφονήθηκαν στην πόλη Τουλκάρμ και ένας άλλος δολοφονήθηκε στην Τζενίν, της Δυτικής Όχθης, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Πολλοί άνθρωποι είτε συμμετείχαν, είτε παρακολούθησαν το γεγονός, τραβώντας φωτογραφίες και βίντεο των δολοφονιών, που αργότερα δημοσίευσαν στο X (Twitter).

Στα βίντεο φαίνεται ένας όχλος να κακοποιεί τα πτώματα και να τα κρεμάει σε έναν στύλο ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς πλήθος κόσμου καταφτάνει στην περιοχή.

The Tulkarm lynchings yesterday – as the Palestinians murdered two of their own.

It is the frenzy of these killings that is so scary. Always all male – always barbaric – the chants are always religious.

Hamas – this lot… it is all the same. pic.twitter.com/6osHnkR8sD

— David Collier (@mishtal) November 25, 2023