H Xαμάς ισχυρίζεται ότι ο νεότερος όμηρος, στη Γάζα- ένα μωρό μόλις 10 μηνών- είναι νεκρό.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, προέβησαν στον ανεπιβεβαίωτο ισχυρισμό ότι η Σίρι Σίλβερμαν Μπίμπας και τα δύο παιδιά της, ο Άριελ, τεσσάρων ετών, και ο 10 μηνών Κφίρ, ο νεότερος όμηρος της Χαμάς, σκοτώθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική Mirror, η ανεπιβεβαίωτη ανακοίνωση έγινε από τις Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Ισχυρίστηκαν συγκεκριμένα ότι τρεις Ισραηλινοί κρατούμενοι, ο Κφιρ, ο Άριελ και η μητέρα τους Σίρι, πέθαναν. Η συνεχιζόμενη αιχμαλωσία του βρέφους και του τετράχρονου αδελφού του είχε γίνει ένα ισχυρό σύμβολο της κτηνωδίας της Χαμάς.

Τα δύο παιδιά, μαζί με τη μητέρα τους, απήχθησαν από τη Χαμάς από το σπίτι τους σε ένα κιμπούτς του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Ο πατέρας των αγοριών, ο Γιάρντεν Μπίμπας, αιχμαλωτίστηκε επίσης μαζί με τη σύζυγο και τους γιους του, ενώ φωτογραφίες τον έδειχναν να έχει τραυματιστεί ενδεχομένως.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει ακόμη επαληθευτεί ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακοίνωση της Αλ Κασάμ υποστήριζε ότι οι τρεις σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ερευνά τον ισχυρισμό, ο οποίος θα μπορούσε να αποδειχθεί μια τεράστια αποκάλυψη, καθώς η οικογένεια έγινε από τους πιο προβεβλημένους πολίτες ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

So 78 hostages are now released, this is great news. Most of them are women and children. Where are baby Kfir Bibas, his brother Ariel and mother Shiri? We need maximum pressure on Qatar to get them released as time is running out fast. pic.twitter.com/eETSgjQhlH

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με τους ισχυρισμούς.

Είπαν: «Η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τους ισχυρισμούς αυτούς: Εκπρόσωποι των IDF μίλησαν με τα μέλη της οικογένειας Μπίμπας, τους ενημέρωσαν για τη δημοσίευση [των ισχυρισμών] και είναι μαζί τους αυτή τη στιγμή».

Οι IDF δήλωσαν επίσης ότι «εξετάζουν την αξιοπιστία των πληροφοριών». Πρόσθεσαν ότι την ευθύνη για την ασφάλεια των ομήρων φέρει αποκλειστικά η Χαμάς, πριν απαιτήσει την επιστροφή όσων κρατούνται στη Γάζα.

«Η Χαμάς είναι πλήρως υπεύθυνη για την ασφάλεια όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς πρέπει να λογοδοτήσει», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Οι ενέργειες της Χαμάς συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τους ομήρους», στους οποίους περιλαμβάνονται εννέα παιδιά.

«Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους μας. Οι IDF, μαζί με άλλες υπηρεσίες ασφαλείας, θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικογένεια Μπίμπας, καθώς και όλες τις οικογένειες των ομήρων και των αγνοουμένων».

Οι συγγενείς της οικογένειας Μπίμπας απηύθυναν ειδική έκκληση για την απελευθέρωση της οικογένειάς τους μετά τον αποκλεισμό της Σίρι και των δύο παιδιών της από την προτελευταία ομάδα ομήρων που απελευθερώθηκαν την Τρίτη. Οι οικογένειες εκείνων που επρόκειτο να απελευθερωθούν στην τελευταία ομάδα την Τετάρτη είχαν ενημερωθεί νωρίτερα για τα ονόματά τους. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν είπαν εκείνη τη στιγμή αν αυτό περιελάμβανε την οικογένεια Μπίμπας.

Λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έδειχνε τον Κφίρ και τον Άριελ τυλιγμένους σε μια κουβέρτα με τη μητέρα τους, ενώ ένοπλοι που φώναζαν στα αραβικά περικύκλωναν τον Σίρι. Η μητέρα φαινόταν τρομοκρατημένη.

The Bibas family, including 10-months-old Kfir, 4-year-old Ariel and their mother Shiri were abducted by Hamas on October 7.

Hamas must be held accountable.

Hamas must release all hostages immediately. pic.twitter.com/aizQ6M0Yp2

— Israel Defense Forces (@IDF) November 29, 2023