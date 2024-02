Η Μαντόνα για άλλη μια φορά προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανάρτησε δύο φωτογραφίες φορώντας μόνο ένα.. κομπινεζόν.

Η 65χρονη τραγουδίστρια στην πρώτη φωτογραφία εμφανίστηκε με κόκκινο κομπινεζόν, συνδυάζοντάς το με μαύρες διχτυωτές κάλτσες, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο δάπεδο.

Ενώ στη δεύτερη φωτογραφία, ήταν στα τέσσερα και φαινόταν το πίσω μέρος του σώματός της.

Μάλιστα, στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Τι συμβαίνει στο Κλίβελαντ;».

«Είναι η ξεχωριστή μου μέρα στο Rock n Roll Hall of Fame στο Κλίβελαντ σήμερα! Τσέκαρέ το!», συνέχισε.

Επίσης, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το μέρος της σήμανσης του Rock ‘n’ Roll Hall of Fame με το όνομα και την εικόνα της στην πινακίδα του χώρου.

Η Μαντόνα θα εμφανιστεί στο Celebration στο Rocket Mortgage Fieldhouse στο Κλίβελαντ, το βράδυ της Παρασκευής (9/2).

Plane Jane on stage with Bob and Madonna OMFG 😭 #DragRace pic.twitter.com/GQsP9sRbqx

— liv (@majestyscunt) February 9, 2024