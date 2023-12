Η Αίτνα «ξύπνησε» και πάλι «χαρίζοντας» εντυπωσιακές φωτογραφίες με συνδυασμό χιονιού και λάβας σε μια δραστηριότητα που συνεχίζεται χωρίς σοβαρά προβλήματα για περίπου 13 ημέρες.

Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, ωστόσο οι εκρήξεις της αν και μεγαλειώδης, σπάνια προκαλούν σημαντικές ζημιές.

Eδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες το σισιλιάνικο ηφαίστειο εκτοξεύει λάβα στον ιταλικό ουρανό, δημιουργώντας ένα τρομακτικό αλλά και συνάμα εντυπωσιακό θέαμα

Aerial footage taken last night of Mount Etna, Sicily, Italy 🇮🇹 | 1 December 2023 | #volcano #Etna #MountEtna #eruption #Italy #sicily pic.twitter.com/Hnxhpo0DTA

A few moments of #Etna‘s spectacular paroxysmal eruptive episode at the Southeast Crater on the evening of 1 December 2023. More details soon … pic.twitter.com/6VRY5iV8YH

— Boris Behncke (@etnaboris) December 1, 2023