Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ τέθηκε χθες δύο φορές υπό κράτηση από την αστυνομία στη διάρκεια διαδήλωσης στη Χάγη της Ολλανδίας.

Η Τούνμπεργκ τέθηκε αρχικά υπό κράτηση για λίγο από την τοπική αστυνομία μαζί και με άλλους διαδηλωτές οι οποίοι προσπάθησαν να αποκλείσουν ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Χάγη.

Αφού απελευθερώθηκε, η Τούνμπεργκ έσπευσε σε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών που είχε αποκλείσει ένα διαφορετικό δρόμο ο οποίος οδηγεί στο σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί τέθηκε υπό κράτηση για δεύτερη φορά και απομακρύνθηκε με βαν της αστυνομίας.

