Νέο βίντεο από το λαμπερό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που διοργάνωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε στα social media ο γιος του, Ντόναλντ τζούνιορ, ο οποίος παρευρέθηκε στην οικία του πατέρα του, στο Μαρ-α-Λάγκο με τη νέα σύντροφό του.

Σε αυτό, φαίνεται ο Τραμπ να χορεύει το τραγούδι YMCA, με το δικό του ιδιαίτερο στιλ, για το οποίο, έχει γίνει πλέον viral. Δίπλα του, εντυπωσιακή με τη μαύρη της τουαλέτα, στέκεται η σύζυγός του Μελάνια, η οποία, όπως φαίνεται, ακολουθεί χαλαρά τους ρυθμούς της μουσικής. Μάλιστα σε κάποια στιγμή φαίνεται να θέλει να ακουμπήσει τον σύζυγό της στην πλάτη, ωστόσο τελευταία στιγμή… το μετανιώνει και συνεχίζει τον χορό της.

Στη λαμπερή εκδήλωση έδωσαν το παρών τα πιο κοντινά συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, πλήθος υποστηρικτές του κινήματος MAGA αλλά και στελέχη της επερχόμενης κυβέρνησης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το «κόκκινο χαλί», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ένα φως λάμπει πάνω από όλον τον κόσμο» από τότε που εξελέγη και εμφανίστηκε άκρως αισιόδοξος για το 2025. Όταν ρωτήθηκε τι προσδοκά για το νέο έτος, είπε ότι θα είναι μια υπέροχη χρονιά και ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ «θα τα πάνε φανταστικά ως χώρα» και θα κερδίσουν ξανά τον σεβασμό του πλανήτη.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει στη μεταβατική περίοδο ενόψει της ορκωμοσίας σε λίγες εβδομάδες. «Νομίζω ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν δείτε τι έχει συμβεί», είπε.

JUST IN: 🇺🇸 US President-elect Trump and First Lady Melania Trump arrive for a 2025 New Year’s party at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/d74yAIU3UX

— BRICS News (@BRICSinfo) January 1, 2025