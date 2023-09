Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας «εξουδετέρωσαν άγνωστο αντικείμενο» στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Πσκοφ (δυτικά), γνωστοποίησε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην περιοχή, όπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ουκρανικά UAVs έπληξαν ρωσικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο έδαφος.

Σε σύντομο βίντεο που μεταφόρτωσε ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Βετζέρνικοφ στην πλατφόρμα Telegram διακρίνεται στήλη πυκνού καπνού η οποία υψώνεται στον ουρανό και ακούγονται τουλάχιστον μια έκρηξη και σειρήνες ασθενοφόρων.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε πως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές στο έδαφος.

Shooting in Pskov. Presumably shot down by drones. pic.twitter.com/edLsU0bd6a

— Sprinter (@Sprinter99800) September 1, 2023