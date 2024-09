Η μάχη για τη στήριξη των υποψηφίων στις Αμερικανικές εκλογές «μαίνεται» και στα social media με τον Έλον Μασκ να βάζει στο στόχαστρό του την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία αμέσως μετά το ντιμπέιτ ανακοίνωσε στους εκατομμύρια followers της πως θα ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις.

Ο μεγιστάνας σήκωσε το … γάντι αναφορικά με την ανάρτηση της pop star και έγραψε σκωπτικά:

«Ωραία Τέιλορ… κέρδισες… θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου».

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024

