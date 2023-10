Έκπληξη προκάλεσε η απρόσμενη ομιλία της συζύγου του Ρίσι Σούνακ, Ακσάτα Μούρθι, στο συνέδριο των Τόρις, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε στο βήμα του ομιλητή. Η ίδια μάλιστα παρουσιάστηκε ιδιαίτερα άνετη εντυπωσιάζοντας το κοινό με τον λόγο της.

"It gives me the greatest pleasure to introduce you to a wonderful father, my best friend and your Prime Minister, Rishi Sunak."

Rishi Sunak is introduced by his wife Akshata Murty for his address to party conferencehttps://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/1B7izhVVY2

— Sky News (@SkyNews) October 4, 2023

