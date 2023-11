Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με πυροβόλα όπλα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, και ζήτησε «να κλιμακωθεί η αντίσταση» κατά του Ισραήλ.

«Οι αδελφοί Μουράντ Νεμρ (38 ετών) και Ιμπραχίμ Νεμρ (30 ετών) (…), μέλη των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ από τη Σουρ Μπάχερ», συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, «θυσιάστηκαν διεξάγοντας επιχείρηση» κατά την οποία «σκοτώθηκαν τρεις έποικοι και τραυματίστηκαν άλλοι», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

H παλαιστινιακή οργάνωση πρόσθεσε ότι «η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως φυσική απάντηση στα πρωτοφανή εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή», αναφερόμενη στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και την αντιμετώπιση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο δράστες της επίθεσης, αδέλφια από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώθηκαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Σκληρές εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης κάνουν από το πρωί το γύρο του διαδικτύου. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ο ένας εκ των δραστών να σταματά μπροστά στη στάση και να πυροβολεί εναντίον των πεζών και να προσπαθεί να διαφύγει όταν περαστικός τον προσεγγίζει και τον πυροβολεί. Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για πολίτη, ο οποίος έφερε όπλο.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023