Βίντεο με τους έξι ομήρους που δολοφονήθηκαν δημοσίευσε η Χαμάς, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό τους από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στο Telegram, οι όμηροι επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους, μιλώντας σε μία κάμερα. Το βίντεο κόβεται και η Χαμάς προειδοποιεί ότι θα δημοσιεύσει τα «τελευταία τους μηνύματα», πριν δολοφονηθούν.

Το βίντεο τελειώνει με την απειλή ότι το μήνυμα θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ώρες.

“Your government is lying Time is running out” pic.twitter.com/4upQLJ71TA

Hamas about to release videos from all 6 hоstages ‘found’ dеаd by the IDF

Οι έξι όμηροι είναι οι Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γερουσάλμι, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο.

Οι σοροί τους ανασύρθηκαν από τον ισραηλινό στρατό το πρωί της Κυριακής από την περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας. Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πυροβολήθηκαν από κοντινή απόσταση και δολοφονήθηκαν είτε την Πέμπτη είτε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7.

Hersh Goldberg, 23 🕯️

Eden Yerushalmi, 24 🕯️

Carmel Gat, 39 🕯️

Almog Sarusi, 26 🕯️

Alex Lubnov, 32 🕯️

Ori Danino, 25 🕯️

May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0

