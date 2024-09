Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε το Σάββατο τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντίπαλό της στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ότι «δεν σεβάστηκε τον ιερό τόπο» του Εθνικού Στρατιωτικού Νεκροταφείου του Άρλινγκτον, κατά την επίσκεψη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου προέδρου την περασμένη Δευτέρα.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να γυρίσει ένα βίντεο εκεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας διαπληκτισμός με μέλη του προσωπικού του Νεκροταφείου. Θα είμαι ξεκάθαρη: ο πρώην πρόεδρος δεν σεβάστηκε έναν ιερό τόπο, όλα αυτά απλά για μια πολιτική εκμετάλλευση», τόνισε η υποψήφια των Δημοκρατικών με ανάρτηση στο X.

As Vice President, I have had the privilege of visiting Arlington National Cemetery several times. It is a solemn place; a place where we come together to honor American heroes who have made the ultimate sacrifice in service of this nation.

It is not a place for politics.

And…

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024