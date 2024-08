Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι εκτόξευσε «δεκάδες» ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και εν είδει αντιποίνων για τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

📹 Several dozen rockets were fired from Lebanon towards Israel.

This is probably one of the retaliations to the assassination that took place today, and the drone strike that killed a teen and injured other civilians. pic.twitter.com/SA17VvUDGn

— Md Badrul Hasan (@MdBadrulHasan16) August 3, 2024