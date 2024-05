Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής βάσης κοντά στην Τιβεριάδα, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

🔴 #Hezbollah takes responsibility for sending a number of suicide drones to the “Ilan” base next to Tiberias (50 km)

This is Hezbollah’s deepest attack in Israel.

The two drones Hezbollah sent to the Golani Junction near Tiberias meant to hit #Israel’s Sky Dew, or High… pic.twitter.com/koTFppVgjk

