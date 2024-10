Η σιιτική, λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ υποστήριξε απόψε ότι εκτόξευσε «ρουκέτες» σε μια βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Οι μαχητές της οργάνωσης εκτόξευσαν τις ρουκέτες «στη βάση Γκλιλότ της Μονάδας 8200 της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών» και αφιέρωσαν τα πλήγματα αυτά στον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε από το Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα και όπως μετέδωσαν ΜΜΕ στο Ισραήλ, κάτοικοι στο Τελ Αβίβ και στην περιοχή Ραμάτ Χασαρόν δήλωσαν ότι το απόγευμα της Δευτέρας (21/10) άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, αλλά έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Δεν ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων πριν από την έκρηξη.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι δεν ήχησαν οι σειρήνες, καθώς βάσει πρωτοκόλλου, δεν ενεργοποιείται το σύστημα προειδοποίησης, εάν διαπιστωθεί ότι ένας εισερχόμενος πύραυλος δεν αποτελεί απειλή.

