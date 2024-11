Η Ταϊβάν κατέκρινε την Κίνα για τη φυλάκιση 45 ακτιβιστών στο Χονγκ Κονγκ την Τρίτη, λέγοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι έγκλημα».

Η εκπρόσωπος του «προεδρικού γραφείου» Karen Kuo δήλωσε ότι «η δημοκρατία δεν είναι έγκλημα» και «καταδίκασε έντονα τη χρήση δικαστικών μέτρων και άδικων διαδικασιών από την κινεζική κυβέρνηση για την καταστολή της πολιτικής συμμετοχής και της ελευθερίας του λόγου των φιλοδημοκρατικών ακτιβιστών του Χονγκ Κονγκ», σύμφωνα με ανακοίνωση.

🧑‍⚖️🇭🇰 45 ex-lawmakers and activists were sentenced to four to 10 years in prison Tuesday in #HongKong’s biggest national security case under a Beijing-imposed law that crushed a once-thriving pro-democracy movement.@Yenatweet brings us the latest from Beijing ⤵️ pic.twitter.com/oLjDnLHso1

— FRANCE 24 English (@France24_en) November 19, 2024