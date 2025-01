Αποκαρδιωτικές εικόνες αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Λος Άντζελες, φτιάχνοντας ένα κυριολεκτικά δυστοπικό σκηνικό για την επόμενη ημέρα στην περιοχή, την οικονομία των ΗΠΑ, το περιβάλλον και τις ζωές των ανθρώπων, που είδαν κόπους μίας ζωής να γίνονται στάχτη.

Οι νεκροί εξαιτίας των πυρκαγιών έφτασαν τους δέκα και οι φλόγες μαίνονται ακόμα ανεξέλεγκτες σε διάφορα προάστια, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αξιωματούχοι της μεγαλούπολης. Παράλληλα, μαίνεται και η πολιτική διαμάχη μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικών για τις ευθύνες.

Αναφερόμενος στις φονικές πυρκαγιές, ο σερίφης του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, είπε ότι μοιάζει να «έπεσε μια ατομική βόμβα σε αυτές τις περιοχές».

Τουλάχιστον 20 συλλήψεις έχουν γίνει από τις Αρχές στο Λος Άντζελες για να αποτραπούν οι λεηλασίες και οι κλοπές από τα χιλιάδες καμένα σπίτια, που είναι δύσκολο να εποπτευθούν στη φλεγόμενη περιοχή.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, ανέφερε ότι η φωτιά στο Ίτον έχει εξαπλωθεί σε πάνω από 13.690 στρέμματα και έχει καταστρέψει περίπου 5.000 σπίτια και υποδομές.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν μετά βίας να αναχαιτίσουν τις φλόγες στο Χόλιγουντ Χιλς ενώ μεγάλα Αμερικανικά δίκτυα διαψεύδουν τα βίντεο που κυκλοφόρησαν με την εμβληματική ταμπέλα του Χόλιγουντ να φλέγεται, επισημαίνοντας πως πρόκειται για fake news.

Ο Ιndependent αναφέρει ότι τόσο οι φωτογραφίες, όσο και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι πλαστά και η θρυλική ταμπέλα δεν κινδυνεύει από τις φλόγες. Δυστυχώς όμως, δεν συμβαίνει το ίδιο με χιλιάδες στρέμματα και κτήρια στη γύρω περιοχή.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από το Λος Άντζελες δείχνουν ότι επικρατεί χάος και εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, η φωτιά «εξαπλώνεται γρήγορα» λόγω των «δυνατών ανέμων» και βρίσκει διαρκώς καύσιμη ύλη. Περισσότερα από 9.000 κτίρια ή υποδομές έχουν υποστεί ζημιές ή καταστράφηκαν και τουλάχιστον 130.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό διαταγές εκκένωσης.

Μάλιστα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι αυτές οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να αποδειχθούν ως η πιο δαπανηρή καταστροφή του είδους στην αμερικανική ιστορία.

Στρατιωτικά αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν στην προσπάθεια κατάσβεσης, ανέφεραν οι αρχές, αλλά θα είναι έτοιμα την Κυριακή. Συνθήκη που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την αναχαίτιση του πύρινου μετώπου.

Το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλαδας) έγινε γνωστό ότι ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με drone την ώρα που επιχειρούσε κατάσβεση.

Πρόκειται για ένα Super Scooter, αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος της Καναντέρ, ικανό να κάνει ρίψεις εκατοντάδων λίτρων νερού κάθε φορά, που καθηλώθηκε στο έδαφος, εξαιτίας της σύγκρουσης με drone. Το ατύχημα δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό, ωστόσο η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα και προειδοποίησε πως όποιος στέλνει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιοχές όπου διεξάγονται επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών αντιμετωπίζει ως έναν χρόνο φυλάκιση.

Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη και τοξική από τις στάχτες και τα αποκαΐδια ενώ έλληνας καθηγητής από το πανεπιστήμιο της Πασαντίνα, που μίλησε σε τηλεοπτικά δίκτυα, είπε ότι «η κατάσταση θυμίζει συνθήκες πολέμου, με το νερό και τον αέρα να είναι απόλυτα ακατάλληλα».

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως συνελήφθη άνδρας που θεωρείται ύποπτος ότι προσπάθησε να ανάψει φωτιά στην περιοχή Γουντλαντ Χιλς της πόλης. «Ο ύποπτος είναι υπό κράτηση και μεταφέρθηκε στο σταθμό Topanga» ανέφεραν.

Los Angeles Police says Kenneth Fire currently burning was intentionally set and suspect “was detained by citizens.”

Burning now 800+ acres. pic.twitter.com/acJspnIJKF

— Brian Entin (@BrianEntin) January 10, 2025