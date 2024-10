Η Φινλανδία βιώνει ύποπτες πράξεις δολιοφθοράς και αναστάτωσης και πιστεύει ότι η Ρωσία εμπλέκεται σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις επιρροής εναντίον της ίδιας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Λούλου Ράνε.

Το ΝΑΤΟ και οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από έναν αυξανόμενο αριθμό εχθρικών δραστηριοτήτων σε όλη την περιοχή της ευρωατλαντικής περιοχής, από επανειλημμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μέχρι εμπρησμούς που συνδέονται με τη Μόσχα – τις οποίες η Ρωσία αρνείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Μεταξύ άλλων, βιώνουμε διαταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, διαφόρων ειδών ζημιές και εργαλειοποιημένη μετανάστευση. Αυτό δημιουργεί μια γενική αίσθηση αβεβαιότητας και ασάφειας σχετικά με το τι είναι αλήθεια και τι όχι», δήλωσε η Ράνε στους δημοσιογράφους.

🇫🇮🇷🇺 FINLAND FACES RUSSIAN SABOTAGE AND CYBER ATTACKS

Finland’s Interior Minister, Lulu Ranne, reported suspicious acts of sabotage and disruption, pointing to Russian influence operations.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

NATO and Western intelligence believe Russia is behind cyberattacks, GPS interference,… pic.twitter.com/cV8VT7RzdN

— Rukiga F.M (@rukigafm) October 23, 2024