Η βερολινέζικη αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη (23/5) το βράδυ ότι ολοκλήρωσε επιχείρηση απομάκρυνσης διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας από κτήριο του πανεπιστημίου Χούμπολτ της πρωτεύουσας της Γερμανίας που καταλήφθηκε προχθές Τετάρτη.

Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για περίπου 150 διαδηλωτές. Ορισμένοι έφυγαν οικειοθελώς, άλλοι απομακρύνθηκαν από αστυνομικούς, πρόσθεσε.

Επίσης μια διαδήλωση κοντά στο κτήριο διαλύθηκε από αστυνομικούς.

Riot police violently cleared crowds gathered outside the pro-Palestine student occupation at Humboldt University in Berlin, pushing peaceful protesters and harassed the press. pic.twitter.com/dU7lVJiFTB

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 23, 2024