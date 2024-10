Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Χαμάς, Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταρουίς και μέλη του Πολιτικού Γραφείου, λίγες μόλις ώρες μετά τον θάνατο του ηγέτη της οργάνωσης, Γαχία Σινουάρ, σε ένοπλη σύγκρουση στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνεται ότι στην ατζέντα της συνάντησης ήταν η τελευταία κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Muhammad Ismail Darwish, the Head of Hamas Shura Council and the members of Hamas Political Bureau, in Istanbul. pic.twitter.com/GETPwOLVBg

— Turkish MFA (@MFATurkiye) October 18, 2024