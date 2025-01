Η Ιρλανδία βρίσκεται στο έλεος ανέμων που σπάνε ρεκόρ ταχύτητας, φτάνοντας τα 114 μίλια την ώρα, καθώς η καταιγίδα Eowyn απειλεί να αφήσει πίσω της συντρίμμια. Πρόκειται για τις ισχυρότερες ριπές ανέμου που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα αυτή.

Η δυνητικά θανατηφόρα καταιγίδα έπληξε τη Βρετανία με πανίσχυρους ανέμους τα ξημερώματα της Παρασκευής, 24 Ιανουαρίου, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν στο τηλέφωνό τους ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης, που τους προειδοποιούσε ότι οι συνθήκες που επικρατούν αποτελούν «ακραία και πραγματική» απειλή για τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λόγω της καταιγίδας Eowyn έχουν ακυρωθεί δρομολόγια τρένων και πτήσεις, ενώ έχουν κλείσει σχολεία και έχουν απενεργοποιηθεί ανεμογεννήτριες, καθώς οι άνεμοι των 110 μιλίων/ώρα αναμένεται να προκαλέσουν ζημιές σε κτήρια, να ξεριζώσουν δέντρα και να οδηγήσουν σε διακοπές ρεύματος.

Η σιδηροδρομική εταιρεία ScotRail ανέστειλε τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Σκωτία την Παρασκευή, λέγοντας ότι «δεν θα ήταν ασφαλές να εκτελούνται επιβατικά δρομολόγια» εν μέσω της καταιγίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε «κίτρινο» συναγερμό, καθώς αντιμετωπίζει την πέμπτη μεγάλη καταιγίδα της σεζόν. Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκονται τμήματα της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η RAC Breakdown συμβούλευσε τους οδηγούς να παραμείνουν ασφαλείς, σταθμεύοντας μακριά από δέντρα, κρατώντας σταθερά το τιμόνι, αποφεύγοντας τις παράκτιες διαδρομές και προσέχοντας τα συντρίμμια.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν επίσης σταματήσει εν μέσω των ισχυρών ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι Αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία κήρυξαν εθνικό συναγερμό και ανακοίνωσαν ότι αναμένονται οι ισχυρότεροι άνεμοι στην περιοχή από την καταιγίδα της Boxing Day του 1998, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Τα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του Εδιμβούργου δήλωσαν ότι περιόρισαν τις λειτουργίες των αεροδρομίων την Παρασκευή, με το πρώτο να κάνει λόγο για «μεγάλο αριθμό ακυρώσεων σε πτήσεις», ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέλφαστ προειδοποίησε για καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις πτήσεις.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης της Ιρλανδίας, Κιθ Λέοναρντ, δήλωσε ότι η καταιγίδα Eowyn θα είναι μία από τις πιο σοβαρές καταιγίδες που έχει δει η Ιρλανδία.

Η παραθαλάσσια πόλη Donaghadee, στο Co Down, ήταν μεταξύ εκείνων που έκαναν προετοιμασίες το βράδυ της Πέμπτης. Ορισμένες επιχειρήσεις τοποθέτησαν σάκους άμμου στις πόρτες τους, ενώ άλλες τοποθέτησαν πινακίδες που έλεγαν ότι θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να λήξει ο «κόκκινος» συναγερμός.

Hi Everyone, quick update from Matt, who has been onsite all night to monitor our animals. high time was just after 12, & flooding started by 2.30am. Matt is safe but this is some of the worst we’ve seen. Please stay indoors & stay safe @villagesalthill @GalwayCityCo #StormÉowyn pic.twitter.com/6hDINomiv2

‘A few moments ago all the power went out, which is why you can’t see anything behind me’

Sky’s @SMurphyTV has the latest from Ireland as 114mph winds from Storm Eowyn break the country’s highest gust record

Live updates ➡️ https://t.co/ufjlypRKYs

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/M3cnevV1xX

— Sky News (@SkyNews) January 24, 2025