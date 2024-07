Η Κέιτ Μίντλετον θα παρευρεθεί τελικά στον τελικό των ανδρών του Wimbledon αύριο, όπως επιβεβαίωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία είναι προστάτιδα του All-England Lawn Tennis and Croquet Club, αναμένεται να απονείμει το πολυπόθητο τρόπαιο στον νικητή του τελικού του ατομικού αγώνα ανδρών.

Η πριγκίπισσα Κέιτ θα παραδώσει, έτσι, το βραβείο είτε στον Νόβακ Τζόκοβιτς είτε στον Κάρλος Αλκαράθ, που αγωνίζονται στον τελικό του τουρνουά τένις.

Θα είναι η δεύτερη επίσημη εμφάνισή της για φέτος, μετά την εμφάνισή της στο Trooping the Colour, την πρώτη φορά που εθεάθη δημόσια από την ημέρα των Χριστουγέννων πέρυσι.

Σε περίπτωση που δεν ήταν σε θέση να παραβρεθεί, είχε εκπονηθεί ολόκληρο σχέδιο για την αντικατάστασή της. Η δούκισσα του Γκλόστερ, Επίτιμη Πρόεδρος του Lawn Tennis Association εδώ και 25 χρόνια, θα ήταν στη θέση της σε περίπτωση που η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν ήταν διαθέσιμη λόγω της συνεχιζόμενης χημειοθεραπείας για τον καρκίνο.

Ενώ αισθανόταν αρκετά καλά για να παρευρεθεί στην παρέλαση των επίσημων γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου, η παρουσία της δεν ήταν ένδειξη της επιστροφής της στα βασιλικά καθήκοντα.

The Princess of Wales, Patron of the All England Lawn Tennis and Croquet Club, will attend the Gentlemen’s Singles Final of The Championships, Wimbledon on Sunday 14th July 🎾

— Rebecca English (@RE_DailyMail) July 13, 2024