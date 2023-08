Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια για τη Σλοβενία, η οποία πλήττεται από πρωτόγνωρες, καταστροφικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα διαθέσουμε 400 εκατομμύρια ευρώ» από το Ταμείο Αλληλεγγύης, «100 εκατομμύρια φέτος και 300 εκατομμύρια τον επόμενο χρόνο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους κατόπιν επίσκεψής της σε πληγείσες περιοχές.

The scale of devastation from the floods in Slovenia is heartbreaking. ⁰

The storm wreaked havoc in two-thirds of the country. ⁰

My thoughts are with all those who have lost their loved ones and their homes. ⁰

I was here to tell you: Europa vam stoji ob strani. pic.twitter.com/TZu8ssMem0

