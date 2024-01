Η βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε Β’ αψήφησε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου, το δριμύ ψύχος για να κάνει μια βόλτα στους δρόμους της Κοπεγχάγης με τη χρυσοποίκιλτη βασιλική ιππήλατη άμαξα, για τελευταία φορά ως μονάρχης πριν παραδώσει την ερχόμενη εβδομάδα τον θρόνο στον γιο της, τον πρίγκιπα Φρειδερίκο.

Η 83χρονη βασίλισσα, η στέψη της οποίας είχε γίνει το 1972, ανακοίνωσε ζωντανά από την τηλεόραση στη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ότι σκοπεύει να παραιτηθεί από τον θρόνο, αιφνιδιάζοντας πολλούς στη χώρα αυτή των 5,9 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τη βασίλισσα να παραιτείται. Λυπήθηκα επίσης λίγο επειδή ήταν βασίλισσα για 52 χρόνια και πίστευα ότι θα συνέχιζε», είπε η Λάουρα Τσίνκελ, μια 21χρονη φοιτήτρια, η οποία έφτασε έξω από τα βασιλικά ανάκτορα με τη μητέρα της για να καταφέρουν να δουν τη βασίλισσα. «Ο δανικός λαός έχει πρόσβαση στη βασιλική οικογένεια της Δανίας επειδή τα μέλη της συμμετέχουν σε πολλά φυσιολογικά πράγματα, πράγμα που είναι εξαιρετικό», πρόσθεσε.

Η βασίλισσα έκανε τη διαδρομή από την κατοικία της στο Ανάκτορο Αμαλίενμποργκ, κοντά στην προκυμαία, μέχρι το κοινοβούλιο για μια παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη δεξίωση, επιβαίνοντας σε μια άμαξα κατασκευασμένη το 1840 για τον Χριστιανό Η’ από τον αμαξοποιό Χένρι Φάιφ και καλυμμένη με φύλλα χρυσού 24 καρατίων.

Queen Margrethe in the Guldkareten, on her way from Amalienborg to Christiansborg.

🎥 DR1 pic.twitter.com/hYxXtHkRil

— ChristinZ (@ChristinsQueens) January 4, 2024