Η Νότια Κορέα έθεσε σε τροχιά τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο, με έναν πύραυλο Falcon 9 της εταιρίας SpaceX που εκτοξεύτηκε χθες Παρασκευή από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι ο νοτιοκορεατικός δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά «περίπου τέσσερα λεπτά μετά την εκτόξευση». Πρόκειται για την απάντηση της Σεούλ στην εκτόξευση ανάλογου δορυφόρου από την Πιονγκγιάνγκ πριν από δέκα ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κατασκοπευτικός δορυφόρος της Νότιας Κορέας πρόκειται να παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας και – σύμφωνα με το Yonhap – έχει την ικανότητα να ανιχνεύσει αντικείμενα μεγέθους μόλις 30 εκατοστών. «Η δορυφορική μας τεχνολογία κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε όλον τον κόσμο», ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας, μεταδίδει το Yonhap.

Falcon 9 launches 25 spacecraft to orbit aboard the Korea 425 mission from California pic.twitter.com/4RNobSt71J

— SpaceX (@SpaceX) December 1, 2023