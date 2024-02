Η Ολλανδία θα παραδώσει άλλα έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών που έχει υποσχεθεί στα 24, δήλωσε σήμερα η Ολλανδή υπουργός Άμυνας Καγίσα Όλονγκρεν.

«Η Ολλανδία ετοιμάζει έξι επιπλέον αεροσκάφη F-16 για παράδοση στην Ουκρανία», δήλωσε η Όλονγκρεν μέσα από ανάρτησής της, στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η αεροπορική υπεροχή της Ουκρανίας είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσει την ρωσική επιθετικότητα», πρόσθεσε.

The Netherlands Ministry of Defence is readying 6 additional F-16 fighter aircraft for delivery to Ukraine. This brings the total number to 24 F-16s. 🇺🇦’s aerial superiority is essential for countering Russian aggression.#StandWithUkraine

— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 5, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ