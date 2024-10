Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας διέψευσε το βράδυ της Δευτέρας δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι προμηθεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) σε αντάρτες που πολεμούν στο βόρειο τμήμα του Μάλι.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde μετέδωσε ότι μαχητές Τουαρέγκ στη δυτικοαφρικανική χώρα χρησιμοποιούν ουκρανικά UAV σε επιχειρήσεις τους εναντίον του στρατού και μισθοφόρων της ρωσικής Wagner.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η Ουκρανία απορρίπτει σθεναρά τις κατηγορίες, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας μέσω διεθνών μέσων ενημέρωσης, περί δήθεν ανάμειξης του κράτους μας στην προμήθεια UAV σε αντάρτες στο Μάλι», αναφέρει η ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

🇺🇦🇲🇱UKRAINE DENIES SUPPLYING DRONES TO MALI REBELS AMID CONFLICT

Ukraine is firmly rejecting media claims that it supplied drones to Tuareg rebels in northern Mali.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

French reports suggested the fighters, battling the Malian army and Russia’s Wagner Group, received “discreet… pic.twitter.com/YLTAaFjTza

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2024