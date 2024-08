Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter) ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της στη Βραζιλία «με άμεση ισχύ» λόγω των «εντολών λογοκρισίας» που υποστηρίζει ότι εξέδωσε ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Το Χ λέει ότι ο Μοράες απείλησε κρυφά έναν από τους νομικούς εκπροσώπους της στη Βραζιλία, λέγοντας ότι θα τον συλλάβει εάν δεν συμμορφωθεί με την εντολή να κατεβάσει κάποιο περιεχόμενο από την πλατφόρμα.

Platform X announced on Saturday that it was shutting down its operations in Brazil "with immediate effect" due to what it called a "censorship order" from Brazilian judge Alexandre de Moraes, Reuters reports.

X claims that Moraes secretly threatened one of his legal…

