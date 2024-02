Την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στις κάμερες έκανε εμφανώς συγκινημένος ο βασιλιάς Κάρολος αφότου ανακοινώθηκε πως πάσχει από καρκίνο. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναχώρησαν από το Clarence House μετά από μια σύντομη συνάντηση με τον δούκα του Sussex, Χάρι, ο οποίος έφτασε εσπευσμένα στο Λονδίνο για να συναντήσει τον πατέρα του.

Ο μονάρχης έφυγε από την κατοικία του στο Λονδίνο περίπου 45 λεπτά αφότου έφτασε ο μικρότερος γιος του από τις ΗΠΑ.

Πατέρας και γιος πιστεύεται ότι είχαν μια σύντομη ιδιωτική συζήτηση πριν ο μονάρχης επιστρέψει στο Sandringham του Norfolk.

