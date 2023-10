Η Μόσχα ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της κατέστρεψαν οκτώ ουκρανικά drones στη δυτική Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να κάνει λόγο για ζημιές ή θύματα, έπειτα από ρωσικό πολύνεκρο πλήγμα στο ουκρανικό χωριό Χρόζα.

Χθες Πέμπτη περί τις 23:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία κατέστρεψαν πέντε ουκρανικά εναέρια οχήματα χωρίς πιλότο πάνω από την περιφέρεια Μπιέλγκοροντ», που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σήμερα μέσω Telegram.

Αργότερα τη νύχτα, καταστράφηκαν άλλα δύο UAVs στην ίδια περιοχή και το όγδοο στην περιφέρεια Κουρσκ, που επίσης γειτονεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με αναρτήσεις του υπουργείου στην πλατφόρμα. Δεν έδωσε απολογισμό θυμάτων, ούτε έκανε λόγο για ζημιές.

