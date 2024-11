Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα Πέμπτη 21/11 ότι η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή του Αστραχάν, κατά τη διάρκεια πρωινής επίθεσης.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι κατέρριψε έξι πυραύλους κρουζ Kh-101 που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Νωρίς σήμερα το πρωί, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του Ντνίπρο.

Ο Serhiy Lysak, κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε ότι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ είπε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ένα κέντρο αποκατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κανένας αξιωματούχος δεν έχει δώσει ακόμα λεπτομέρειες σχετικά με το αν υπάρχουν θύματα.

⚡️ In the morning, Russia launched an intercontinental ballistic missile, a “Kinzhal” and seven X-101 cruise missiles

Air defense forces destroyed six X-101 missiles. pic.twitter.com/jmp3MeeWWU

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2024