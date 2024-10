Ρωσικά στρατεύματα πήραν τον έλεγχο της πόλης Βούλενταρ στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ένα προπύργιο που αντιστάθηκε σε σφοδρές επιθέσεις από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή το 2022.

Η προέλαση των δυνάμεων της Μόσχας, που ελέγχουν κάτι λιγότερο από το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, τονίζει τη μεγάλη υπεροχή της Ρωσίας σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό την ώρα που η Ουκρανία απευθύνει έκκληση για περισσότερα όπλα από τους Δυτικούς συμμάχους, οι οποίοι τη στηρίζουν.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας δήλωσε ότι έδωσε εντολή για απόσυρση από την πόλη προκειμένου τα ουκρανικά στρατεύματα να μην περικυκλωθούν από τον ρωσικό στρατό και «να διατηρήσουν προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό».

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε τη Βούλενταρ στην ημερησία αναφορά του για τα πεδία των μαχών.

Ωστόσο, ρωσικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν βίντεο στα οποία φαίνονται στρατεύματα να κρατούν και να υψώνουν ρωσικές σημαίες σε κατεστραμμένα κτήρια.

Η πόλη, που προπολεμικά είχε πάνω από 14.000 κατοίκους, έχει καταστραφεί, με τις πολυκατοικίες της σοβιετικής εποχής να μισοστέκονται διαλυμένες και σημαδεμένες από τα πυρά.

Η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets ανέφερε ότι οι τελευταίες ουκρανικές δυνάμεις από την 72η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, μια μονάδα γνωστή για την αντίστασή της, εγκατέλειψαν την πόλη αργά την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου.

