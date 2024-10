Η Ρωσία άρχισε να σχεδιάζει πυρηνοκίνητα υποβρύχια για να εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από την Αρκτική στην Ασία σε μια προσπάθεια να μειώσει τον χρόνο διαδρομής μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού (NSR), δήλωσε ανώτερος κρατικός αξιωματούχος.

Η Ρωσία ήδη χρησιμοποιεί πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά που είναι σε θέση να σπάνε τον Αρκτικό πάγο, για να ανοίγουν τον δρόμο για τέτοιους είδους μεταφορές μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού , η οποία εκτείνεται κατά μήκος των αρκτικών ακτών της Ρωσίας από το Μουρμάνσκ στα δυτικά έως τον Βερίγγειο Πορθμό στα ανατολικά, μια διαδρομή που η Μόσχα θεωρεί ως ταχύτερη εναλλακτική λύση στη διώρυγα του Σουέζ και σχεδιάζει να αναπτύξει.

Ωστόσο η Ρωσία υποφέρει από ελλείψεις πλοίων που μπορούν να σπάνε τον παχύ πάγο της Αρκτικής, που συνιστά εμπόδιο για το νέο έργο Arctic LNG 2 το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η μονάδα Arctic LNG 2 ξεκίνησε την παραγωγή του μεταφερόμενου δια θαλάσσης υγροποιημένου φυσικού αερίου τον περασμένο Δεκέμβριο. Όμως, παρόλο που τα πρώτα φορτία με το υπερψυγμένο αέριο στάλθηκαν στις αρχές Αυγούστου, αυτό δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί στους τελικούς αγοραστές.

Russia has developed a model of a unique nuclear-powered underwater gas carrier

The Kurchatov Institute has developed a model of a nuclear-powered submarine for transporting liquefied natural gas (LNG) along the Northern Sea Route (NSR) without breaking the… pic.twitter.com/tb89QFkGnw

— East_Calling (@East_Calling) October 14, 2024

