Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο ισχυρισμός του αμερικανικού δημοσιογράφου Τάκερ Κάρλσον ότι η προηγούμενη αμερικανική διοίκηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν ήθελε να δολοφονήσει τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά, δήλωσε ο ανώτερος βουλευτής της Ρωσίας, Βιάτσεσλαβ Βολόντιν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τη Δευτέρα, ο Κάρλσον ισχυρίστηκε ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίκεν “πιέζει τόσο σκληρά για έναν πραγματικό πόλεμο [μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας], προσπαθώντας να σκοτώσει τον Πούτιν, για παράδειγμα”. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη πλοκή, αλλά επέμεινε ότι “η διοίκηση του Μπάιντεν έκανε [αυτό], προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Πούτιν”.

Ο δημοσιογράφος καταδίκασε το υποτιθέμενο σχέδιο ως “τρελό” και “παραφρονικό”, λαμβάνοντας υπόψη το κενό ισχύος που θα μπορούσε να δημιουργήσει στη Ρωσία και τη δυνατότητα για το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας να καταλήξει σε λάθος χέρια.

Donald Trump is releasing more secrets than any president in history. Matt Taibbi on the top ten mysteries we’re likely to solve.

(0:00) Fauci’s Pardon

(7:32) The J6 Committee’s Pardon

(11:02) The Golden Age of Journalism Has Begun

(17:44) The Major Questions We Should Be Asking… pic.twitter.com/y0hQEScHuw

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 27, 2025