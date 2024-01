Ρώσος περιφερειακός κυβερνήτης δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή να ανοικοδομηθούν εννέα σπίτια σ’ ένα χωριό που βομβαρδίσθηκε κατά λάθος από ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος.

Το περιστατικό συνέβη χθες, όταν το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA μετέδωσε επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας ότι ανέφερε μια «αφύσικη εκκένωση πυρομαχικών αεροσκάφους» πάνω από το χωριό Πετροπάβλοφκα στην νότια περιοχή του Βορόνεζ.

Voronezh media report the shelling of the village of Petropavlovka. The number of victims and injured is being established. #Russian #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/U4W9DcYaWr

How Russia lies about civilian casualties. Yesterday Russia’s military admitted they bombed a Russian village – there was an “abnormal discharge of aircraft ammunition” over the village of Petropavlovka in the southern region of Voronezh. But said they were NO casualties.… https://t.co/nGEakKen7O pic.twitter.com/bwuq7nbBlC

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 3, 2024