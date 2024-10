Μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς το βράδυ του Σαββάτου στον νότιο Λίβανο, που είχαν στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ, σήμερα ο IDF προχώρησε στην ανατίναξη ενός τζαμιού το οποίο όπως ανακοίνωσε οι τρομοκράτες είχαν μετατρέψει σε αποθήκη οπλισμού. Μάλιστα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα και το βίντεο με την ανατίναξή του.

The IDF has started demolishing mosques in southern Lebanon, which it claims were used to incite anti-Jewish hate and conceal weapons intended for attacks on Israel.

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει αρχίσει να κατεδαφίζει τζαμιά στο νότιο Λίβανο, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιήθηκαν για να υποδαυλίσουν το αντιεβραϊκό μίσος και να κρύψουν όπλα που προορίζονταν για επιθέσεις στο Ισραήλ.

Πριν από την σημερινή επίθεση ένας αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ προειδοποίησε, τους κατοίκους 25 περιοχών στο νότιο Λίβανο, καλώντας τους να κατευθυνθούν άμεσα προς τα βόρεια του ποταμού Αουαλί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει πλέον τον έλεγχο μεγάλου τμήματος των οικισμών και των χωριών στο νότιο Λίβανο ενώ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις του στην περιοχή.

Διαδοχικές ήταν αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου, αλλά και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Κυριακή 6 Οκτωβρίου.

Ήταν οι πιο σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ κατά στόχων στη Βηρυτό, από τον προηγούμενο μήνα, οπότε, η πολεμική ένταση κατά της Χεζμπολάχ, που έχει την υποστήριξη του Ιράν, κλιμακώθηκε δραματικά.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι εκρήξεις συντάραξαν όλη τη Βηρυτό, ενώ στήλες φωτιάς με ερυθρό και λευκό χρώμα ήταν ορατές για περίπου 30 λεπτά σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων μακριά από την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

At least 1,400 Lebanese, including civilians, medics and Hezbollah fighters, have been killed and 1.2 million driven from their homes in less than two weeks.

Explosions lit up the densely populated skyline of southern Beirut.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό μέχρι σήμερα, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά κι αναλυτές στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Σήμερα, ένα γκρίζο νέφος ομίχλης απλώθηκε πάνω από τη Βηρυτό, με τα χαλάσματα από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ να είναι σκορπισμένα κατά μήκος των δρόμων στα νότια προάστια, ενώ στήλες καπνού ήταν ορατές πάνω από την ίδια περιοχή.

«Η νύχτα του Σαββάτου, ήταν η πιο βίαιη από όλες τις προηγούμενες νύχτες. Τα κτίρια σείονταν γύρω μας, ενώ για μία στιγμή είχα την εντύπωση ότι έγινε σεισμός. Έγιναν δεκάδες αεροπορικοί βομβαρδισμοί -αδυνατούσαμε να τους μετρήσουμε- ενώ ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός», δήλωσε ο Χαναν Αμπντουλάχ, κάτοικος των νοτίων προαστίων της Βηρυτού.

