Το Ισραήλ υλοποίησε την υπόσχεσή του για αντίποινα κατά του Ιράν και εξαπέλυσε τρεις αεροπορικές επιδρομές τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/10) με μαχητικά αεροσκάφη κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Μάλιστα, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε πλάνα από τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-15 και F-16, λίγο πριν απογειωθούν για να εκτελέσουν την αποστολή, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιήσει οι ισραηλινές δυνάμεις κατά του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ειδικότερα, στην επιχείρηση που ονομάστηκε «Ημέρες Μετάνοιας» συμμετείχαν, μεταξύ άλλων και stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς τύπου F-35, τα οποία έμειναν έξω από τον εναέριο χώρο του Ιράν και επικεντρώθηκαν σε τρεις μεγάλες πόλεις: Τεχεράνη, Χουζεστάν και Ιλάμ.

The IDF releases a video showing F-15 fighter jets heading out to carry out last night’s strikes in Iran. pic.twitter.com/9BAjeSBP5H

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι: «Στις επιδρομές επλήγησαν εγκαταστάσεις κατασκευής των πυραύλων που το Ιράν εκτοξεύει κατά του Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο. Οι πύραυλοι αυτοί αποτελούσαν απευθείας και άμεση απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ».

Οι στόχοι περιελάμβαναν εργοστάσια κατασκευής πυραύλων, εγκαταστάσεις ανάπτυξης και παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, όλα μέρος του πυρήνα της βιομηχανίας όπλων του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The @IDF released some images of the 🇮🇱 Air Force preparing for last night’s successful strike on the Islamic Republic of Iran 🇮🇷.

Notably, several female pilots took part in this historic mission. pic.twitter.com/nypTB40O31

— Israel ישראל (@Israel) October 26, 2024