Παραμονές Χριστουγέννων και ενώ ο πλανήτης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το μήνυμα της ελπίδας, ένα σοκαριστικό περιστατικό στο μετρό της Νέας Υόρκης, προκαλεί ερωτηματικά για το πόσο… συμβατός παραμένει ακόμη με την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη του.

Η εικόνα ξεπερνά κάθε όριο σκληρότητας καθώς ένας άντρας -που αργότερα υποστήριξε πως ήταν μεθυσμένος- έβαλε φωτιά και έκαψε ζωντανή μία γυναίκα που κοιμόταν στο τρένο. Ο ίδιος μάλιστα, κάθισε ήρεμα απέναντι και απολάμβανε το «κατόρθωμά του», που μοιάζει ακόμα πιο τραγικό, καθώς κανείς δεν βρέθηκε να το εμποδίσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες

The Guatemalan migrant accused of setting a sleeping woman on fire on a New York subway was deported in 2018 but later re-entered the U.S. illegally and lived in the NYC shelter system. (NYP) pic.twitter.com/2ed0N0fVkP — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) December 23, 2024

Two NYPD cops are under public wrath on the Internet over their failure to timely rescue Amelia Carter on the New York City subway after she was set on fire by an illegal immigrant from Guatemala. #BREAKING pic.twitter.com/b3xN4q17GL — Target Reporter (@Target_Reporter) December 23, 2024



Οι αρχές περιέγραψαν το περιστατικό ως «βίαιη δολοφονία» και «παρανοϊκή συμπεριφορά».

Απάθεια, σαν συλλογική ύπνωση

Ο δράστης συνελήφθη οκτώ ώρες μετά την επίθεση σε άλλο σταθμό στο Μανχάταν. Όχι γιατί δεν έγινε άμεσα αντιληπτός. Ο σταθμός του μετρό και κόσμο είχε την ώρα του τραγικού συμβάντος και φυσικά η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η συλλογική αντίδραση όμως όσων βρέθηκαν μπροστά στο απάνθρωπο σκηνικό (μία γυναίκα να καίγεται όρθια ζωντανή μπροστά τους, χωρίς να έχει καν κουράγιο να σωριαστεί ή να φωνάξει) ήταν αποκαρδιωτική. Άλλοι τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους, άλλοι έμειναν αποχαυνωμένοι να κοιτάζουν το απροσδόκητο …θέαμα και άλλοι απλά προσπέρασαν. Κάποιοι ευτυχώς, έστω και με αργά αντανακλαστικά ειδοποίησαν την αστυνομία. Η γυναίκα στο μεταξύ όμως ήταν ήδη νεκρή και κανείς δεν πλησίασε να την βοηθήσει ή να την γλιτώσει.

Αντίθετα τα βιντεάκια και οι εικόνες στο διαδίκτυο με φόντο το αποτρόπαιο σκηνικό έδιναν και έπαιρναν, δείχνοντας το δεύτερο έγκλημα που συντελέστηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης: αυτή την συλλογική ύπνωση που φτάνει στο όριο της κοινωνικής απάθειας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας προσέγγισε τη γυναίκα χωρίς να μιλήσει και χρησιμοποίησε έναν αναπτήρα για να ανάψει τα ρούχα της, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τον δράστη να κάθεται ήρεμος σε έναν πάγκο του σταθμού, παρακολουθώντας την τραγωδία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η γυναίκα ήταν «ακίνητη» όταν ξεκίνησε η επίθεση, ενώ αρχικά πίστευαν ότι κοιμόταν. Το περιστατικό συνέβη στις 7:30 π.μ. σε συρμό της γραμμής F με κατεύθυνση το Μπρούκλιν.

Ο δράστης, ένας μετανάστης από τη Γουατεμάλα, είχε πάνω του έναν αναπτήρα όταν συνελήφθη. Η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ το όνομα του δράστη είναι Σεμπάστιαν Ζαπέτα.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, εξήρε την άμεση αντίδραση των πολιτών που ενημέρωσαν τις αρχές, ενώ καταδίκασε τη βίαιη πράξη: «Τέτοιες αποτρόπαιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στα μέσα μεταφοράς μας. Δεσμευόμαστε να αποδώσουμε δικαιοσύνη σε όλα τα θύματα βίαιων εγκλημάτων».

Δήλωση αντιφατική καθώς η σύλληψη καθυστέρησε αρκετά και το θύμα δεν σώθηκε, σε μια περίοδο όπου επικρατούν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο μετρό, με την τοποθέτηση επιπλέον καμερών και την ανάπτυξη 250 επιπλέον μελών της Εθνοφρουράς ενόψει της εορταστικής περιόδου. Οι αρχές τόνισαν τη σημασία της τεχνολογίας στη σύλληψη του δράστη, καθώς οι κάμερες σώματος των αστυνομικών παρείχαν κρίσιμες λεπτομέρειες για την ταυτοποίησή του.

Το σίγουρο είναι πως η ανθρώπινη αλληλεγγύη δεν λειτούργησε και το μήνυμα που εκπέμπει αυτό είναι αποκαρδιωτικό και απογοητευτικό.