Η Τουρκία είναι έτοιμη να παραλάβει καρκινοπαθείς από το Νοσοκομείο Τουρκο-Παλαιστινιακής Φιλίας της Γάζας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας την Τετάρτη αφού του τελείωσαν τα καύσιμα, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Το νοσοκομείο αυτό, το μοναδικό ογκολογικό στη Λωρίδα της Γάζας, αναγκάστηκε να κλείσει χθες εν μέσω των βομβαρδισμών στον θύλακα.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Κοτζά ανέφερε ότι εάν επιτευχθεί ο κατάλληλος συντονισμός η Τουρκία είναι έτοιμη να μεταφέρει τους καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς που χρειάζονται κατεπείγουσα βοήθεια στην Τουρκία, ώστε να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.

«Ως Τουρκία (…) είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια για να συνεχιστεί η θεραπεία των καρκινοπαθών οι οποίοι διώχνονται αναγκαστικά από το νοσοκομείο λόγω έλλειψης πόρων. Η διεθνής κοινότητα και οι αρμόδιοι θεσμοί δυστυχώς δεν έχουν αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για να αποτρέψουν τις επιθέσεις στο νοσοκομείο. Το να σώσουμε τη ζωή των ασθενών είναι πλέον ένα καθήκον που δεν μπορούμε να αποφύγουμε», πρόσθεσε.

