Η τροπική καταιγίδα Κρις σχηματίζεται κοντά στο ανατολικό Μεξικό και θα αρχίσει να εξασθενεί, αφού περάσει από τις ακτές, ανακοίνωσε σε προειδοποίηση, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NHC).

Η καταιγίδα εντοπίστηκε σε απόσταση 165 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Τουξπάν στο Μεξικό με μέγιστη ταχύτητα ανέμων που καταγράφηκε στα 65 χιλιόμετρα την ώρα.

