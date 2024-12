Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας συνεδριάζει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποφασίσει επί της πρότασης μομφής της αντιπολίτευσης κατά του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ μετά την εξωφρενική απόφασή του την περασμένη Τετάρτη να προχωρήσει σε πραξικόπημα στη χώρα του, το οποίο κράτησε μόλις λίγες ώρες.

Την ίδια ώρα, μεταδίδει το BBC, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο ζητώντας την απομάκρυνση του Γιουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Watch Live: South Korea parliament protests continue as lawmakers vote on President Yoon’s impeachment https://t.co/bjD2cHhB66

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το Reuters, το κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση να ξεκινήσει ειδική έρευνα για την πρώτη κυρία, Kim Keon Hee.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Γιουν ζήτησε «συγγνώμη» για την αναταραχή που προκάλεσε με την αποτυχημένη απόπειρά του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος.

LIVE: South Korea’s National Assembly, where lawmakers will vote on the president’s impeachment https://t.co/asmXdegoFi

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2024