Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ακούγονται βομβαρδισμοί και πυρά.

Μονάδες «διεξάγουν (…) στοχευμένη επιχείρηση στη ζώνη του νοσοκομείου Αλ Σίφα», η οποία εξαπολύθηκε λόγω «πληροφοριών που υποδεικνύουν τη χρήση του νοσοκομείου από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🔴IDF troops are currently conducting a precise operation in the area of Shifa hospital—based on intelligence information indicating the use of the hospital by senior Hamas terrorists to conduct and promote terrorist activity.

Watch IDF Spokeperson RAdm. Daniel Hagari describe… pic.twitter.com/jKdUdNpY91

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024