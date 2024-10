Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε κέντρο διοίκησης της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάνεις (IDF). Ειδικότερα, ανέφεραν ότι έπληξαν κτήριο στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα (στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα) το οποίο λειτουργούσε στο παρελθόν ως νοσοκομείο. Το κέντρο «χρησιμοποιήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον του Ισραήλ, υπογραμμίζεται στην ενημέρωση που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

This is so f**** scary

Do u know how many people live in this area!!!!

Video taken from al aqsa hospital in deir el balah pic.twitter.com/MsYCbfxX4T

— Hind Khoudary (@Hind_Gaza) October 13, 2024