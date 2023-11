Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Πέμπτης 30/11) και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον ανθρώπων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ». Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7

Η Magen David Adom (Mada), η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, διευκρίνισε ότι ο ένας νεκρός είναι «μια νεαρή γυναίκα 24 ετών».

Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει σπεύσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει δύο άνδρες να βγαίνουν από λευκό αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στη στάση, προτού πέσουν νεκροί.

Σύμφωνα με την Σιν Μπετ, οι δράστες είναι δύο αδέλφια από την Παλαιστίνη, ο Murad Namr 38 και ο Ibrahim Namr 30, οι οποίοι ήταν στη φυλακή του Ισραήλ αλλά είχαν απελευθερωθεί.

According to the Shin Bet, the two Palestinian terrorists who carried out the shooting attack at the entrance to Jerusalem are Hamas members, previously jailed for terror activity.

They are named as brothers Murad Namr, 38, and Ibrahim Namr, 30.

Murad was jailed between 2010…

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023