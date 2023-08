Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν καταπλακώθηκε σε κατολίσθηση που σημειώθηκε στο κρατίδιο Ουταραχάντ της βόρειας Ινδίας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Φάτα, σε απόσταση 230 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα του κρατιδίου, την Ντεχραντούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η αστυνομία εκτιμά ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης και ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν προσκυνητές που είχαν προορισμό ινδουιστικό ναό στην πόλη Κεντάρναθ.

For five friends, their #Chardham #Yatra took a dark turn as they fell victims to a landslide: A tragic incident in #Uttarakhand, claimed the lives of 5 persons from Gujarat as they fell victims to a massive landslide in Rudraprayag. #vadodara #ourvadodara pic.twitter.com/pvqRtAp23g

— Our Vadodara (@ourvadodara) August 12, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ