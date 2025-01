O Εποπτικός Οργανισμός των ΜΜΕ της Ινδίας ζήτησε τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας μετά την ανακάλυψη του πτώματος ενός δημοσιογράφου θαμμένου μέσα σε μια σηπτική δεξαμενή λυμάτων, που είχε καλυφθεί με τσιμέντο.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Μουκές Τσαντρακάρ, ηλικίας 28 ετών, είχε κάνει σειρά ρεπορτάζ σχετικά με τη διαφθορά και τη μαοϊκή εξέγερση, που συγκλονίζει εδώ και μισό αιώνα την πολιτεία Τσατίσγκαρ, στην κεντρική Ινδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Mukesh Chandrakar, Journalist Who Was Voice Of The People pic.twitter.com/GlHZuodqeG

— NDTV (@ndtv) January 5, 2025