Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Ινδία έκαναν χρήση δακρυγόνων σήμερα για να εμποδίσουν χιλιάδες αγρότες που ζητούν την υιοθέτηση ελάχιστης τιμής πώλησης για τα προϊόντα τους να φτάσουν ως την πρωτεύουσα Νέο Δελχί και να διαδηλώσουν, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεών τους με την κυβέρνηση.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ινδίας μετέδωσαν εικόνες από πυκνούς καπνούς από τα δακρυγόνα που έριξαν οι δυνάμεις ασφαλείας κοντά στην Αμπάλα, βόρεια του Νέου Δελχί. Μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας έχουν στήσει στους βασικούς άξονες που οδηγούν στην ινδική πρωτεύουσα τεράστια οδοφράγματα με τσιμεντένιες πλάκες και συρματόπλεγμα προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες να εισέλθουν στο Νέο Δελχί.

«Έχει αναπτυχθεί το μέγιστο των δυνάμεων», δήλωσε στο AFP ο Ρανζάι Ατρίσια, αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας του Νέου Δελχί. Εξάλλου στην ινδική πρωτεύουσα έχει απαγορευθεί οποιαδήποτε συγκέντρωση περισσότερων από πέντε ατόμων.

🇮🇳INDIA BUILDS ‘BORDER’ AROUND DELHI | FARMERS PUSH BACK

India has erected a massive barrier around Delhi, aiming to block protesting farmers from entering the city.

Farmers, undeterred, have decided to take alternative routes to the capital in protest.

Source: BBC https://t.co/Ee0Fusepss pic.twitter.com/D0uM17p3ac

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 13, 2024