Η ινδική αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες και αναζητεί τέσσερις άλλους που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε ζευγάρι τουριστών και βίασαν ομαδικά τη γυναίκα, έγινε γνωστό από τις Αρχές και το ζευγάρι.

Η αστυνομία βρήκε το ζευγάρι, που είναι Ισπανοί πολίτες, γύρω στις 11 μ.μ (τοπική ώρα, 19:30 ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής στην άκρη ενός δρόμου και φαινόταν να είχε ξυλοκοπηθεί, δήλωσε χθες, Σάββατο, στους δημοσιογράφους ο Πίταμπερ Σινγκ Χερουάρ, αστυνομικός διευθυντής στην Ντούμκα της ανατολικής Ινδίας.

Δεν γνωστοποίησε λεπτομέρειες για το έγκλημα ούτε τα ονόματα των θυμάτων, προσθέτοντας ότι οι δύο είπαν στις Αρχές ότι «προσβλήθηκε η αιδώς τους» σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν επτά άνδρες.

Το ζευγάρι, τα ονόματα του οποίου είναι Βισέντε και Φερνάντα, όπως οι ίδιοι είπαν στο ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι Antena 3, δήλωσε χθες, Σάββατο, σε συνέντευξή του μέσω σύνδεσης βίντεο ότι οι άνδρες βίασαν την Φερνάντα και χτύπησαν επανειλημμένα τον Βισέντε.

Το ζευγάρι είπε ότι είχε κατασκηνώσει κοντά στον τόπο όπου δέχθηκε την επίθεση επειδή δεν μπορούσε να βρει εκεί κοντά ξενοδοχείο.

«Με βίασαν, ο ένας μετά τον άλλο, ενώ μερικοί παρακολουθούσαν, και συνέχισαν για περίπου δύο ώρες», είπε στη συνέντευξη η Φερνάντα, η οποία έχει βραζιλιάνικη και ισπανική υπηκοότητα.

